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        Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 20:33 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:50
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        Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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