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        Trabzon'da ramazanda 1181 aile ziyaret edildi

        Trabzon'da "Aile Yılı" kapsamında ramazan ve bayramda 1181 aile ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:56
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        Trabzon'da ramazanda 1181 aile ziyaret edildi
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        Trabzon'da "Aile Yılı" kapsamında ramazan ve bayramda 1181 aile ziyaret edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ailenin korunması ve bağların güçlendirilmesi amacıyla 18 ilçedeki ziyaretlerde bulunulduğu belirtildi.

        Ziyaretlerin bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan hanelere yönelik yapıldığına işaret edilerek, engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, şehit yakını ve gazilerden oluşan hanelere düzenli ziyaretler gerçekleştirildiği aktarıldı.

        İl Müdürlüğü yöneticileri ile müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezleri tarafından kentte ramazan ve bayram süresince 1181 ailenin ziyaret edildiği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, ziyaretler ile ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, ihtiyaçların yerinde tespit edilerek hızlı ve etkin çözümler sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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