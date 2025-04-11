Trabzon'da "Çocuk Ruh Sağlığı Plan ve Politikaları Çalıştayı" düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde "Çocuk Ruh Sağlığı Plan ve Politikaları Çalıştay"ı gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, çalıştayın CAPACITY Derneği'nin organizasyonuyla Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, çocukların ruh sağlığının toplumun geleceği olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Çuvalcı, her çocuğun güvenli, destekleyici ve sağlıklı bir çevrede büyüme hakkı olduğuna işaret ederek, "Ne yazık ki günümüzde çocuklarımızın ruhsal sağlığını tehdit eden çok sayıda risk faktörü ile karşı karşıyayız. Savaşlar, göç, ekonomik eşitsizlikler, dijital bağımlılıklar, akademik baskı, aile içi sorunlar ve toplumsal duyarsızlık." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise Çok Disiplinli Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Merkezlerinin Türkiye'de 15 ilde faaliyet gösterdiğini ve sayılarının artacağına inandıklarını ifade etti.