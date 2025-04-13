Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, rakiplerine bugün maçı kazandıran en önemli etkenin ikili mücadele kazanma oranı olduğunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, rakiplerine bugün maçı kazandıran en önemli etkenin ikili mücadele kazanma oranı olduğunu söyledi.
Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde bulundukları konum ve puanlarının artık herhangi bir maça önemli demeyi bile gerektirmediğini belirterek, "Her puan altın değerinde. Evet bugün burada olmaktan memnun değiliz ama gerçeği de görmeliyiz. Futbol tam da bu." dedi.
Önde baskıyla Trabzonspor’u karşılamak için hazırlandıklarını ifade eden Palut, "Oyun kurulumu sadece Uğurcan’ın üzerine bırakmak gibi bir planımız vardı. Gole kadar da Uğurcan’ın oyun kurulumları bulmaya çalıştığı bazen Nwakaeme, bazen Banza bazen Draguş toplarıyla Trabzonspor organize olabildi. Yani gole kadar aslında rakibi kalemize çok yaklaştırmadık. Ama golden sonra hemen ertesinde bir gol yememiz, birebir koşu düellolarını kaybetmemiz bizi zor durumda bıraktı. 2-0 tabii demoralize olduk." şeklinde konuştu.
Palut, erken oyuncu değişiklikleri yaptığını, sistem değişikliği ve ilk yarı bitene kadar bocalamadan ikinci yarıya daha organize şekilde çıktıklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Rakip kaleyi daha çok zorlamaya başladık. Bu bizim daha aktif olmamızdan mıdır, Trabzonspor’un 2-0’lık sonucu elde ettikten sonra daha temkinli oynamasından mıdır, bunun için elimde bir ölçek yok ama benim saha kenarında gördüğüm buydu. Ama burada da gerekli bitirici aksiyonlarda bulunamadık. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra da hem 2 farklı geride hem 10 kişi ile işimiz biraz daha zorlaştı. Bütün taktiksel diziliş, değişiklikler, sistem değişikliği bunlardan bağımsız söylemem gerekirse Trabzonspor’a bugün maçı kazandıran en önemli etken ikili mücadele kazanma oranıydı. Her şeyimizi verdik topu kazanamadık. Her temasta topu kaybettik. Bu aslında bir futbol maçının diğer tarafa kayması için tek başına bile yeterli bir neden. Bizden daha diri, yere daha sağlam basan, temaslarda daha güçlü duran bir rakibimiz vardı. Maçın farkını da bence en çok bu belirledi. Tabii ki Fatih hocamın taktiksel dizilişleri çalışmalarını bir kenara bırakmıyorum. Mutlaka onların da önemi vardır."
Trabzonspor’u tebrik eden Palut, "Evet bugün bizden daha iyi oynadılar. Oyuncularımın da ellerinden geleni yaptıklarını ben saha kenarından gördüm. Bugünkü en büyük sorunumuz elimizden geleni yapmanın bize yetmeyişi. Yani elimizden gelenin potansiyelini yukarı bir şekilde çıkarmamız ve bu kalan kritik periyotta dimdik ayakta mücadele ederek yolumuza devam etmemiz gerekir. Dediğim gibi ligin bu haftasında burada olmak istemezdik, camiamızı burada konumlandırmak, endişelendirmek istemezdik. Ama bugün karşımızdaki gerçek tam da bu. Bunu tersine çevirip bir dirilmemiz, bir silkelenmemiz, bir ateş lazım bize. Onu da en kısa zamanda bir şekilde oturacağız, konuşacağız. Neler yapabileceğimizi birlik olup bunu başarmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Trabzonspor karşısında net bir şekilde kaybettiklerini ifade eden Palut, "Bir kere takımımda fiziki olarak bir yalpalanma görüyorum. İkili mücadele kazanmakta her şeyini veren, rakibe çarpan ama çarptığı rakipten daha fazla sarsılan oyuncular görüyorum. Bir kere bizim takımımızı bu daha üst bir noktaya çıkarmamız için bir neden. Bir neden fiziksel durumumuz. İkinci neden, belki olayın ciddiyetini yeterince kavrayamamamız. Biz iyi takımız, bize bir şey olmaz, hayalciliği. Üçüncüsü de artık bu kadar bahane yeter. Benim takımımı daha iyi hazırlamam lazım. Ne diyeyim yani, şimdi bir sürü şey var. Sakatlıklardan mı bahsedeyim, bahane mi bulayım? Yok. Benim takımımı daha iyi hazırlamam lazım ve şu periyotta İlhan Palut olarak bu konuda iyi değilim." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.