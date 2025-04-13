Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, rakiplerine bugün maçı kazandıran en önemli etkenin ikili mücadele kazanma oranı olduğunu söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde bulundukları konum ve puanlarının artık herhangi bir maça önemli demeyi bile gerektirmediğini belirterek, "Her puan altın değerinde. Evet bugün burada olmaktan memnun değiliz ama gerçeği de görmeliyiz. Futbol tam da bu." dedi.

Önde baskıyla Trabzonspor’u karşılamak için hazırlandıklarını ifade eden Palut, "Oyun kurulumu sadece Uğurcan’ın üzerine bırakmak gibi bir planımız vardı. Gole kadar da Uğurcan’ın oyun kurulumları bulmaya çalıştığı bazen Nwakaeme, bazen Banza bazen Draguş toplarıyla Trabzonspor organize olabildi. Yani gole kadar aslında rakibi kalemize çok yaklaştırmadık. Ama golden sonra hemen ertesinde bir gol yememiz, birebir koşu düellolarını kaybetmemiz bizi zor durumda bıraktı. 2-0 tabii demoralize olduk." şeklinde konuştu.

Palut, erken oyuncu değişiklikleri yaptığını, sistem değişikliği ve ilk yarı bitene kadar bocalamadan ikinci yarıya daha organize şekilde çıktıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Rakip kaleyi daha çok zorlamaya başladık. Bu bizim daha aktif olmamızdan mıdır, Trabzonspor’un 2-0’lık sonucu elde ettikten sonra daha temkinli oynamasından mıdır, bunun için elimde bir ölçek yok ama benim saha kenarında gördüğüm buydu. Ama burada da gerekli bitirici aksiyonlarda bulunamadık. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra da hem 2 farklı geride hem 10 kişi ile işimiz biraz daha zorlaştı. Bütün taktiksel diziliş, değişiklikler, sistem değişikliği bunlardan bağımsız söylemem gerekirse Trabzonspor’a bugün maçı kazandıran en önemli etken ikili mücadele kazanma oranıydı. Her şeyimizi verdik topu kazanamadık. Her temasta topu kaybettik. Bu aslında bir futbol maçının diğer tarafa kayması için tek başına bile yeterli bir neden. Bizden daha diri, yere daha sağlam basan, temaslarda daha güçlü duran bir rakibimiz vardı. Maçın farkını da bence en çok bu belirledi. Tabii ki Fatih hocamın taktiksel dizilişleri çalışmalarını bir kenara bırakmıyorum. Mutlaka onların da önemi vardır."