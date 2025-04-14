Trabzon'da tezgahlarda oltayla avlanan balıklar yer aldı

Trabzon'da denizlerde yarın başlayacak av yasağı öncesi tezgahları oltayla avlanan balıklar süslemeye başladı.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek ve barbun kilogramı 350, alabalık 150, istavrit ve mezgit 200-300, çipura 350-400, somon ise 150-200 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Gelecek sezonu da bu yılki gibi bol ve bereketli geçirmeyi temenni eden Örseloğlu, "Bu yıl hemen hemen bütün balık çeşitleri tezgahtaki yerini aldı. Yarından itibaren av yasağı başlayacak, büyük kayıklar limanlara çekilecek." dedi.

Örseloğlu, "Küçük kayıklardan oltayla tutulan barbun, mezgit, istavrit ve kefal, kafes balıklarından da somon, çipura ve levrek bundan sonra tezgahları şenlendirmeye devam edecek." diye konuştu.

Sezonun iyi geçtiğini ifade eden balıkçı Ahmet Çoğalmış da vatandaşın en çok hamsi, istavrit, mezgit ve palamudu tercih ettiğini anlattı.

Çoğalmış, sezonun sona ermesiyle bundan sonra tezgahlarda daha çok kültür ve oltayla avlanan balıkların yer alacağını kaydetti.