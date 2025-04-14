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        Trabzon'da balık avı sezonundaki denetimlerde 2 milyon 390 bin lira ceza uygulandı

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, balık avı sezonunda yapılan 1248 denetimde 2 milyon 390 bin 746 lira ceza verildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:48
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        Trabzon'da balık avı sezonundaki denetimlerde 2 milyon 390 bin lira ceza uygulandı
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        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, balık avı sezonunda yapılan 1248 denetimde 2 milyon 390 bin 746 lira ceza verildiğini belirtti.

        Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2024'de gırgır avcılığıyla başlayan 2024-2025 av sezonunun 15 Nisan itibariyle tüm denizlerde genel av yasağı dönemine girileceğini hatırlattı.

        İsteyen balıkçıların uluslararası sularda avcılık yapabileceklerini aktaran Kaplan, "Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir." ifadesini kullandı.

        Kaplan, su ürünlerinden sorumlu kurumlarla işbirliği içerisinde denetimler yürüttüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sezon içinde ilimizde 1248 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonrasında tespiti yapılan 38 aykırılık sebebiyle 2 milyon 390 bin 746 lira ceza uygulanmış ve 16 bin 600 kilogram hamsi balığına, 1376 kilogram istavrit balığına ve 750 kilogram mezgit balığına el konulmuştur. Türk karasularında su ürünleri avcılığının önemli bir kısmının yapıldığı Trabzon ili balıkçılarına sezon içerisinde tebliğ hükümlerine uyma noktasında gösterdikleri özen için teşekkür ederiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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