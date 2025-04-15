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        Siyaset bilimci Savaş Şafak Barkçin, Trabzon'da "Medeniyet Akademisi" programına katıldı

        Siyaset bilimci Savaş Şafak Barkçin, Trabzon'da düzenlenen "Medeniyet Akademisi" programında gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:50
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        Siyaset bilimci Savaş Şafak Barkçin, Trabzon'da "Medeniyet Akademisi" programına katıldı
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        Siyaset bilimci Savaş Şafak Barkçin, Trabzon'da düzenlenen "Medeniyet Akademisi" programında gençlerle bir araya geldi.

        Barkçin, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince "Gençlik Akademileri" kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk-İslam medeniyetinin dünyada askeri, siyasi, bilim, sanat ve siyaset alanda iz bıraktığını söyledi.

        Batı hayranlığının bazı insanlara kendi tarihini unutturduğunu belirten Barkçin, "Dünyada en utanılacak kara tarih, batılıların tarihidir. Bir birleri arasında en çok savaş yapan, korkunç katliamlar yapan Avrupalılardır. Bitmeyen savaşları vardır." dedi.

        Gençleri, geçmişlerine karşı her zaman duyarlı olmaya davet eden şair, yazar ve müzisyen Barkçin, gençlere tarihleriyle gurur duymaları gerektiğini anlattı.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın da katıldı.

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