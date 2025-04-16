Maçka Belediye Başkanı Koçhan, Hamsiköy esnafıyla görüştü

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Hamsiköy mahallesi esnafıyla bir araya geldi.

Hamsiköy Mahallesi esnaflarını makamında ağırlayan Koçhan, bölgenin turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için yapılabilecek çalışmaları aktardı.

Esnafın taleplerini de dinleyen Koçhan, "İnşallah bu sezon Maçka'mız güzel ve verimli bir turizm sezonu geçirecek." dedi.

Koçhan, Hamsiköy'de yıkılan tarihi taş köprüyle ilgili de bilgilendirmede bulunarak, "Hamsiköy mahallemizde yıkılan köprü ile ilgili geçici çözümü sağladık. Kalıcı çözüm için ise Karayolları ve DSİ ile çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Maçka'nın turizmdeki önemine dikkati çeken Koçhan, ilçenin turizmdeki yükselişinin sürdürüleceğine inandığını sözlerine ekledi.