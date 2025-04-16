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        Arsin OSB ile KTÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi arasında üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:31
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        Arsin OSB ile KTÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi arasında üniversite ve sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol imzalandı.

        Arsin OSB'den yapılan yazılı açıklamada, KTÜ Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Trabzon Arsin OSB Başkanı Dursun Ali Sakarya, KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol, KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yakup Emre Çoruhlu ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı'nın katıldığı belirtildi.

        KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerine, Arsin OSB’deki firmalarda staj ve kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlayacak protokolde, Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, öğrenci projelerinin sanayiye entegre edilmesi ve çevreye duyarlı sürdürülebilir sanayi anlayışını destekleyecek iş birliklerinin kurulmasına yönelik maddelerin de yer aldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsin OSB Başkanı Dursun Ali Sakarya, protokol sayesinde üniversite ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attıklarını aktardı.

        Protokol kapsamında hayata geçirilecek çalışmaların sanayi altyapısına ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Sakarya, "Ayrıca bu protokol ile üniversite ve sanayi arasında köprü kurularak hem akademik hem de sektörel alanlarda karşılıklı katkı ve gelişim hedefliyoruz. Şehrimizin her iki kurumu için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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