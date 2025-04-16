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        Trabzon'da resim sergisi açıldı

        Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:17
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        Trabzon'da resim sergisi açıldı
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        Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde açılan sergide, okulda son 10 yılda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yaptığı 172 eser yer aldı.

        Serginin açılışına katılan Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

        Görsel sanatlar öğretmeni Metin Kayıkcı da sergide 10 yıllık eserlerin yer aldığını, bunların sulu boya, akrilik, pastel ve kuru boya gibi farklı tekniklerle yapıldığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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