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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:09 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:09
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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.

        Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

        Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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