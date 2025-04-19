Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şentop, Trabzon'da konuştu:

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu dönem, Türkiye'nin önemli karar verici merkezlerden biri olacağına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 23:16 Güncelleme: 19.04.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şentop, Trabzon'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu dönem, Türkiye'nin önemli karar verici merkezlerden biri olacağına inandığını söyledi.

        Şentop, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisi Akademisi" programında, Türkiye'nin kamu diplomasisi anlamında önemli mesafeler aldığını belirterek, "Kamu diplomasisi dediğimiz şey aslında sadece devletten devlete bir diplomasi değil, toplumdan topluma bir diplomasi anlamına geliyor." dedi.

        Türkiye'nin tarihi birikimi, tecrübesi ve kamu diplomasisindeki yerine dikkati çeken Şentop, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurguladı.

        Bu dönem, Türkiye'nin önemli karar verici merkezlerden biri olacağına inandığını dile getiren Şentop, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

        Mustafa Şentop, daha sonra bir otelde düzenlenen programda, gazetecilerle sohbet etti.

        Şentop, "Hukukun siyasetin emrine girdiği ve hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığına ilişkin birtakım iddialar var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

        "Daha yeni bazı tanıklar dinleniyor. Sürecin içerisindeki insanlar dinleniyor. Ben çok yakından takip etmiyorum ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla İstanbul Kongresi'nin de genel kongreyle bir alakası var."

        Bunların şahsi görüşü olduğunun altını çizen Şentop, "O genel kongreyle ilgili bir karar verebilmek için İstanbul'un bir kararının oluşması lazım belki. Sürecin, 'Karar verelim, kayyum atayalım' gibi bir noktaya gelmediğini düşünüyorum henüz daha. Konuşulanlar spekülasyon tamamen, bu çok yanlış." diye konuştu.

        Şentop, sosyal medya üzerinden politik gündeme ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında da şunları kaydetti:

        "Henüz daha sosyal medya işi pek oturmadı Türkiye'de. Kendine göre etik birtakım kurallarının olması lazım. Sosyal medyada bir şey yazarken önünde bilgisayar var, yalnız başına olduğunu düşünüyor herhalde insanlar, aklına geleni yazıyor. Fakat yazdığı şey herkesin içine çıkıyor, dünya görüyor. Birtakım hukuki düzenlemelerin daha olması lazım, sonuç verici olması lazım."

        Cumhurbaşkanlığı seçimine 2,5-3 yıl daha olduğunu belirten Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Çıkıp, 'Ben adayım' diye ortalıkta dolaşmanın hukuki bir kıymeti yok. CHP'nin adayı, CHP'nin de adayı değil çünkü aday gösterme süreci söz konusu değil. Resmi olarak bir adaylık mevzu bahis değil. O yanlış. Hatta daha ileri gidiyor Sayın Özgür Özel, 'Cumhurbaşkanı adayımız ve bir sonraki Cumhurbaşkanımız' diyor. Ondan sonraki de bizim komşunun çocuğu, o da istiyor zaten, ondan sonra onu ilan edebiliriz. Ciddiyet lazım. Böyle bir şey olabilir mi?"

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Van'da feci kaza
        Van'da feci kaza
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!

        Benzer Haberler

        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Trabzon'da "Özgecan Aslan Çocuk Oyun Parkı" açıldı
        Trabzon'da "Özgecan Aslan Çocuk Oyun Parkı" açıldı
        Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" düzenle...
        Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" düzenle...
        Trabzon'da 'zirai don' etkisi; yüzde 25'lik zarar
        Trabzon'da 'zirai don' etkisi; yüzde 25'lik zarar
        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
        Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli