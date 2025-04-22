Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışının ardından bu günün tarih açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu özel günün çocuklara bayram olarak hediye edildiğini anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Büyük bir bağımsızlık mücadelesi ortaya koyan Türk milleti, 23 Nisan 1920'de kurulan ilk meclisimizle egemenliğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Böyle bir gün ancak çocuklarımızla anlam bulabilirdi. Çünkü çocuklar geleceğimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara verdiği önemi şu şekilde dile getirmiştir, 'Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' Bugün de gelecekte de ülkemiz için evlatlarımızdan çok şey bekliyoruz."