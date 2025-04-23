Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day'ın naaşı memleketi Trabzon'a getirildi

Şehidin ailesi ve yakınları, protokol üyeleri ile askeri erkanın bulunduğu alandan geçen cenaze aracı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba evine doğru hareket etti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, şehidin annesi Hatice ile babası Mecit Day'a başsağlığı dileklerini iletti. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Cebeci, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

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