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        KTÜ'lü akademisyenler İstanbul'da meydana gelen depremleri değerlendirdi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sayıl, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından aktivitelerin bir süre daha devam etmesinin öngörüldüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:56
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        KTÜ'lü akademisyenler İstanbul'da meydana gelen depremleri değerlendirdi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sayıl, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından aktivitelerin bir süre daha devam etmesinin öngörüldüğünü belirtti.

        Prof. Dr. Sayıl, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede 1900 ile 2025 yılları arasında 6 şiddetinin üzerinde 9 deprem yaşandığını ifade etti.

        Depremin insanlar tarafından etkin bir şekilde hissedildiğine değinen Sayıl, "Deprem aktivitesinin bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Zemini sağlam olmayan yerlerden ve güvenilir olmayan binalardan uzak durulması önerilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ise hasarlı ve şüpheli yapılara girilmemesi konusunda dikkatli olunmasına işaret etti.

        Yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluşan bu depremlerin İstanbul ve çevre illerde yoğun şekilde hissedildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Altunışık, "Bu noktada en önemli husus, hasar görmüş ya da şüpheli yapıların yetkili hasar tespit ekipleri tarafından incelenmeden kesinlikle kullanılmaması gerektiğidir. Vatandaşlarımızın güvenlikleri için bu yapılara giriş yapmamaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Altunışık, depremin ardından yaşanabilecek artçı sarsıntılarda sakin kalmak ve ilgili kurumların yönlendirmelerine dikkatle uymanın hayati bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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