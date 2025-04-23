Trabzon'da dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
Trabzon'da dördüncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nurbanu Saylam'ın cenazesi toprağa verildi.
Trabzon'da dördüncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nurbanu Saylam'ın cenazesi toprağa verildi.
Saylam için Gülbahar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, babası Metin, annesi Fatma Saylam ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Hızıybey Ülkü İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Saylam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'nda defnedildi.
Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin balkonundan dün beton zemine düşerek ağır yaralanan Saylam, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.