Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

        Trabzon'da dördüncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nurbanu Saylam'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:55 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da dördüncü kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nurbanu Saylam'ın cenazesi toprağa verildi.

        Saylam için Gülbahar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene, babası Metin, annesi Fatma Saylam ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Hızıybey Ülkü İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Saylam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sülüklü Mezarlığı'nda defnedildi.

        Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin balkonundan dün beton zemine düşerek ağır yaralanan Saylam, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Yem fiyatları düşebilir
        Yem fiyatları düşebilir
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Pençe- Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
        Pençe- Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
        Of'ta Yeşilay Spor Oyunları etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenle...
        Of'ta Yeşilay Spor Oyunları etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenle...
        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlan...
        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlan...
        4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Nurbanu hayatını kaybetti
        4'üncü kattan düşen 7 yaşındaki Nurbanu hayatını kaybetti
        Yapay zekalı dolandırıcılığa suç duyurusu
        Yapay zekalı dolandırıcılığa suç duyurusu
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlandı
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlandı