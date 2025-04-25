Trabzonspor-Göztepe maçının ardından:

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Pedro Malheiro, çok istedikleri finale çıkmayı başardıklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Malheiro, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çünkü finale bir adım uzaklıktaydık. Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugün de bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti, bu turu çok istemişti. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hafta boyunca hem çalışmamız, hem birlikteliğimiz, hem hafta boyunca bütün takımın odaklanması gerçekten çok iyiydi. Bugün de bunun sonucunu çok iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kupayı hedeflediklerini aktaran Malheiro, "Hedefimiz kupa. Finalde Galatasaray ile oynayacağız. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Finaller oynanılmaz, finaller kazanılır. Biz de bunun izinde yola çıkacağız. Finalleri kazanmak için orada olacağız. Final her zaman finaldir. Orayı çıkıp en iyi mücadelemizi vermeniz gerekir. Bizim sezon boyunca hedefimiz bu olmuştu. Bizim için kupa önemli bir hedefti. Bunu da kazanabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.