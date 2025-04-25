Of'ta anaokulu etkinlik düzenlendi

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen jimnastik yarışmasında dereceye giren Yankı Kaykılı ve Sena Saral'a ödül ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Okul bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, Okul Müdürü Zülal Kerim Kar, öğretmenler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.