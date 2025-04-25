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        Of'ta anaokulu etkinlik düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:17
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        Of'ta anaokulu etkinlik düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda program düzenlendi.

        Okul bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, Okul Müdürü Zülal Kerim Kar, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Öğrencilerin, farklı meslek grupları ve kahramanını tanıtan kıyafetlerle sahneye çıktığı program ilgiyle izlendi.

        Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen jimnastik yarışmasında dereceye giren Yankı Kaykılı ve Sena Saral'a ödül ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

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