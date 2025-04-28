Karadeniz Bölgesi'nin su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 62 milyon doları aştı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden yılın 3 ayında yapılan su ürünleri ihracatı 62 milyon 66 bin 491 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz Bölgesi'nden, yılın ilk çeyreğinde 24 ülkeye dış satım yapıldı.

Bu kapsamda bölgeden ocak-mart döneminde 8 bin 685 ton su ürünü ihraç edilerek, karşılığında da 62 milyon 66 bin 491 dolar gelir sağlandı.

Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tan geldi.

Karadeniz'den ilk çeyrekte Rusya Federasyonu'na 25 milyon 683 bin 383 dolarlık, Yunanistan'a 10 milyon 48 bin 152 dolarlık ve Birleşik Krallık'a 7 milyon 176 bin 481 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Tayvan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Endonezya'ya da bu dönem su ürünü ihraç edildi.

- "Katma değeri yüksek ihracatı öne çıkarmak en büyük önceliğimiz olacak"