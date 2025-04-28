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        Karadeniz Bölgesi'nin su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 62 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden yılın 3 ayında yapılan su ürünleri ihracatı 62 milyon 66 bin 491 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:07
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        Karadeniz Bölgesi'nin su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 62 milyon doları aştı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden yılın 3 ayında yapılan su ürünleri ihracatı 62 milyon 66 bin 491 dolara ulaştı.

        AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz Bölgesi'nden, yılın ilk çeyreğinde 24 ülkeye dış satım yapıldı.

        Bu kapsamda bölgeden ocak-mart döneminde 8 bin 685 ton su ürünü ihraç edilerek, karşılığında da 62 milyon 66 bin 491 dolar gelir sağlandı.

        Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tan geldi.

        Karadeniz'den ilk çeyrekte Rusya Federasyonu'na 25 milyon 683 bin 383 dolarlık, Yunanistan'a 10 milyon 48 bin 152 dolarlık ve Birleşik Krallık'a 7 milyon 176 bin 481 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldı.

        Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Tayvan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Endonezya'ya da bu dönem su ürünü ihraç edildi.

        - "Katma değeri yüksek ihracatı öne çıkarmak en büyük önceliğimiz olacak"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Karadeniz'den gerçekleştirilen su ürünleri ihracatında her geçen yıl artan bir ivme yakalandığını söyledi.

        Bu yılın ilk çeyreğinde elde edilen 62 milyon dolarlık ihracat gelirinin uluslararası pazardaki başarının bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, bu başarıda hem kaliteli üretimin hem de ihracatçı firmaların pazarlama kabiliyetlerinin payı olduğunu ifade etti.

        Kalyoncu, su ürünleri sektöründen her zaman beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki süreçte ürün çeşitliliğimizi artırmak ve işlenmiş ürünlere yönelerek katma değeri yüksek ihracatı öne çıkarmak en büyük önceliğimiz olacak. Hem geleneksel pazarlarımızda daha fazla pay sahibi olmayı hem de başta Uzak Doğu ve Amerika kıtası olmak üzere yeni pazarlarda kalıcı yer edinmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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