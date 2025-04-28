Trabzon'da tezgahları istavrit ve mezgit süslüyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavrit, kilogramı 150 ila 250 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek kilogramı 350-400, barbun 300, çipura 350, istavrit ve mezgit 150-250, alabalık ile somon 150-300 liradan satılıyor.

Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, av sezonunun sona ermesiyle oltayla avlanan mezgit ve istavrit olmak üzere birçok çeşidin tezgahları süslediğini söyledi.

Kafes balıkçılığı ile üretimi yapılan alabalık ve somonun da tezgahlarda yer aldığını dile getiren Memiş, "Bu sene çok büyük bolluk oldu. İstavrit ve mezgit de geliyor ama çiftlik balıkları daha çok geliyor, fiyatlar da uygun." dedi.

Balıkçı Kadir Pınar da kayıklarla tutulan balıkları sattıklarını belirterek, levrek, çipura, somon ve alabalık gibi çeşitlerin olduğunu ifade etti.

Pınar, alabalık ve somona vatandaşların ilgisinin olduğunu sözlerine ekledi.