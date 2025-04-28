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        Of'ta TKDK'nın proje destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) kapsamında yapılan proje destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:54 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:54
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        Of'ta TKDK'nın proje destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) kapsamında yapılan proje destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Of Ticaret Sanayi Odasında düzenlenen seminerde iş geliştirme uzmanlarınca arıcılık zanaatkarlık, kırsal tarım, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji konularında sunumlar yapıldı.

        Seminerde, projelere yüzde 70 oranında hibe desteği sağlanacağı, 40 yaş altı kadın girişimcilerin avantajlı olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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