Of'ta TKDK'nın proje destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı

Seminerde, projelere yüzde 70 oranında hibe desteği sağlanacağı, 40 yaş altı kadın girişimcilerin avantajlı olduğu belirtildi.

Trabzon'un Of ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) kapsamında yapılan proje destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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