Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı

        Trabzon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen turizm fuarında tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon, Dubai'deki turizm fuarında tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen turizm fuarında tanıtıldı.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamada, Arabian Travel Market Dubai Turizm Fuarı'nda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TTSO ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hazırlanan Trabzon standının ilgi gördüğü belirtildi.

        Açıklamada, fuarda, acente ve otel temsilcilerinin dünyadaki turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği ve yeni iş birliklerine imza attığı vurgulandı.

        Fuarın 1 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, TTSO Meclis üyeleri Barış Çuvalcı ve Ahmet Akyüz'ün standı ziyaret edenleri Trabzon turizmi konusunda bilgilendirdiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov durdurulamıyor
        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov durdurulamıyor
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının s...
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının s...
        Trabzonspor taraftarları, UEFA Gençlik Ligi finalini dev ekrandan takip ett...
        Trabzonspor taraftarları, UEFA Gençlik Ligi finalini dev ekrandan takip ett...
        Of'ta TKDK'nın proje destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı
        Of'ta TKDK'nın proje destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı
        UEFA Gençlik Ligi finaline doğru:
        UEFA Gençlik Ligi finaline doğru:
        Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'in yöresel lezzetleri Trabzon'daki kermeste bu...
        Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'in yöresel lezzetleri Trabzon'daki kermeste bu...