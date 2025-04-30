Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, ülkelerin gelişmesinde ve ilerlemesinde en büyük payın çalışanlara ait olduğunu belirtti.

Alın teri ve emeğin her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Emekçilerimizin taleplerini yerine getirebilmek ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlayabilmek için sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Ülkemizin en büyük zenginliğinin çiftçimizin, işçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm çalışanlarımızın alın teri ve emeği olduğuna inanıyoruz."

Genç, emeği hak ettiği yere koyan bir anlayışı savunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Emeğin ve alın terinin yanında olmayı sürdürecek ve Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi hep birlikte ileriye taşıyacağız. Bu duygularla bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlanması temennisiyle, herkese adil, hakkaniyetli, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir çalışma hayatı diliyorum."