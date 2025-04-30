Trabzon'da Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

Uzunsokak Aile Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret eden Usta, vatandaşları aşı olmaları konusunda bilgilendirdi.

Usta, AA muhabirine, herkesin aşı yaptırması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

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