Trabzon'da Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi
Trabzon'da, 24-30 Nisan Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Trabzon'da, 24-30 Nisan Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünce Kahramanmaraş Caddesi'nde organize edilen yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, müdürlük personeli ve Dumlupınar İlkokulu öğrencileri katıldı.
Aşının önemini belirten çeşitli dövizler taşıyan grubun yürüyüşü, aynı caddede bulunan aşı standının önünde sona erdi.
Usta, AA muhabirine, herkesin aşı yaptırması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Aşıyla ilgili yanlış algıların ortadan kaldırılması noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla mücadele ettiklerini belirten Usta, aşının hayat kurtardığına dikkati çekti.
Uzunsokak Aile Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret eden Usta, vatandaşları aşı olmaları konusunda bilgilendirdi.
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