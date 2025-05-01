Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenecek

Demircioğlu, açılışta "Yapay Zeka ve Eğitim" konusunun ele alınacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin 40 ilinden katılım sağlanacak kongrede, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında 200'e yakın sözlü bildirinin sunulacağı ve bildirilerin eğitim bilimleri alanına önemli katkılar yapacağı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kongre Başkanı Demircioğlu, etkinliğin üç gün süreceğini ve bilim kurulunda Amerika, Polonya, Malta, Gürcistan ve Litvanya'dan bilim insanlarının yer alacağını aktardı.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fakülte ve Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği kongrenin yarın Mahmut Koloğlu Kültür Merkezi'nde başlayacağını belirtti.

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