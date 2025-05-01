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        Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenecek

        Trabzon'da, "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:25
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        Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenecek
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        Trabzon'da, "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" organize edilecek.

        Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, fakülte ve Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği kongrenin yarın Mahmut Koloğlu Kültür Merkezi'nde başlayacağını belirtti.

        Kongre Başkanı Demircioğlu, etkinliğin üç gün süreceğini ve bilim kurulunda Amerika, Polonya, Malta, Gürcistan ve Litvanya'dan bilim insanlarının yer alacağını aktardı.

        Demircioğlu, açılışta "Yapay Zeka ve Eğitim" konusunun ele alınacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin 40 ilinden katılım sağlanacak kongrede, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında 200'e yakın sözlü bildirinin sunulacağı ve bildirilerin eğitim bilimleri alanına önemli katkılar yapacağı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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