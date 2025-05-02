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        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı

        Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:26
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        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı
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        Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festival kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törene, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner ve tiyatro sanatçıları katıldı.

        Vali Yıldırım ve beraberindekilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Karadağlı, gazetecilere, Trabzon'un 25'incisi düzenlenen tiyatro festivaline en çok sahip çıkan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

        Trabzon'da tiyatro seyircisi potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Karadağlı, "Yaklaşık 40 yıldır Devlet Tiyatrosu Trabzon'da hizmet veriyor, her geçen yıl daha ilgiyle, çok daha farklı heyecanla karşımıza çıkıyorlar. Onlara layık olmak için her şeyi yapıyoruz ama artık Trabzon'a yakışır bir tiyatro sahnesine ihtiyacımız var. Bunun için biz de Devlet Tiyatroları olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Trabzon halkına hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarla eşlik ettiği kortej, yağmur altında Atatürk Alanı'ndan Haluk Ongan Sahnesi'ne kadar yürüdü.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, katılımcılara yöresel yemek ikram edilmesinin ardından sona erdi.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde 15 Mayıs'a kadar devam edecek festival kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekipler 23 oyunla 42 temsil verecek.

        Çocuklara tiyatroyu sevdirmek için maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmalarının da yapılacağı festivalde, "Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler" adlı söyleşi düzenlenecek.

        Festivalin ilk gününde Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de İspanya Ortemis Orkestra ekibince "Disconcerto" adlı gösteri sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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