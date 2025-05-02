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        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" orkestra gösterimiyle başladı

        Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin "Disconcerto" adlı orkestra gösterisiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:11 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:37
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        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" orkestra gösterimiyle başladı
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        Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin "Disconcerto" adlı orkestra gösterisiyle başladı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin ilk gününde Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde, İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin "Disconcerto" adlı orkestra gösterisi izleyiciyle buluştu.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, yaptığı açıklamada, tiyatronun insana dair ne varsa sevinç, hüzün, umut, arayış hepsinin sahnede can bulduğu büyülü bir sanat olduğunu söyledi.

        Tiyatronun evrensel bir dil olduğunun altını çizen Karadağlı, şunları kaydetti:

        "Tiyatro zamanları aşar, sınırları siler. Bizi birbirimize bağlayan evrensel bir dildir aslında. Bu dil bugün doğanın ve tarihin iç içe geçtiği her köşesi ayrı bir hikaye fısıldayan Trabzon'da. Çünkü Trabzon yalnızca bir şehir değil aynı zamanda sahnenin ta kendisi. Burada tiyatro sadece izlenmez yaşanır, hissedilir, hatta solunur. Karadeniz'in hırçın dalgaları, yemyeşil ormanları, binlerce yılın tanıklığıyla yoğrulmuş bu topraklar adeta tiyatronun özünü içinde taşıyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun 40 yıllık birikimiyle ev sahipliği yaptığı Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali bu yıl 25'nci kez perdesini açıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen tiyatro topluluklarıyla aynı sahnede buluşmak, farklı hikayelere aynı yürekle tanıklık etmek bizler için büyük mutluluk."

        Karadağlı, sanatın sınır tanımadığını ve yerelin evrenselle nasıl iç içe geçebildiğini hatırlattığını belirterek, Devlet Tiyatrosu olarak bu yıl da Trabzon'da tiyatronun birleştirici gücüne ve ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner de bu yıl 25'ncisi düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne bu güne kadar 24 yılda 54 ülkeden 213 oyun ve devlet tiyatrolarının 13 farklı bölgesinden yüzlerce oyunla, 538 temsille, 250 binden fazla seyirci sayısına ulaştıklarını söyledi.

        Uzuner, tiyatronun birleştirici evrenselliğiyle farklı kültürler ve bölgeler arasında sanatsal alışveriş ve Trabzon'un kültürel hayatına katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde 15 Mayıs'a kadar devam edecek festival kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekipler 23 oyunla 42 temsil verecek.

        Çocuklara tiyatroyu sevdirmek için maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmalarının da yapılacağı festivalde, "Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler" adlı söyleşi düzenlenecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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