Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Uzmanından annelere bebeklerini sık sık emzirmeleri önerisi

        Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, annelere bebeklerini sık sık emzirmelerini tavsiye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından annelere bebeklerini sık sık emzirmeleri önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, annelere bebeklerini sık sık emzirmelerini tavsiye etti.

        Hekimoğlu, AA muhabirine, anne sütünün bebeğin ilk 6 ay tüm ihtiyaçlarını karşılayan en ideal besin maddesi olduğunu söyledi.

        Anne sütünde bebeğin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan protein ve karbonhidrat gibi besin öğelerinin bulunduğunu belirten Hekimoğlu, "Doğumdan sonraki ilk günlerde anneden salınan süt 'kolostrum' adını verdiğimiz ilk süt olarak bilinmektedir. Bu sütün özelliği, bağışıklık maddelerini çok yoğun miktarda içeren bir süt olmasıdır. Bebek bundan ne kadar çok faydalanırsa o kadar bağışıklığı kuvvetli olacak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anne sütü alan bebeklerin ortakulak enfeksiyonu, zatürre, alerjik ve bağırsak hastalıklarına karşı daha dirençli olacağını vurgulayan Hekimoğlu, bebeklerin obezite ve diyabet gibi hastalıklara daha az yakalandığını, bu nedenle de bütün bebekler için en ideal besinin anne sütü olduğunu ifade etti.

        Doç. Dr. Hekimoğlu, annelerin bebeklerini sık sık emzirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Anne sütünü artırmanın en iyi yolu bebeğin sık sık emmesi, annenin bol su içmesidir. Bebek ne kadar emerse, annenin o kadar çok sütü artacaktır. Bunlar süt artırıcı bizim önerdiğimiz yöntemlerdir." dedi.

        Bebeklerin her ağladığında 15-20 dakika emzirilmesinin yeterli olacağını belirten Hekimoğlu, "Her emzirmede gelen ilk süt daha az yağ içeren ön süttür. Bebek emmeyi sürdürdükçe sütün yağ miktarı artarak son süt gelmektedir ve bu bebekler için çok değerli bir enerji kaynağıdır." diye konuştu.

        Hekimoğlu, bebeği emzirmenin anneye faydalarını ise şöyle sıraladı:

        "Anneler ne kadar çok emzirirlerse doğum sonrası rahimin toparlanması o kadar fazla olmaktadır. Doğum sırasında almış oldukları fazla kiloları emzirmeyle beraber hızla verebilirler. Emzirmenin, anneleri özellikle meme, yumurtalık ve rahim kanserlerine karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır."

        Düzenli beslenen bebeklerin ayda en az 500 gram alması gerektiğini ifade eden Hekimoğlu, altıncı aydan sonra ise ek gıdaya başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti
        Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti
        Trabzonspor'un borcu 5 milyar 323 milyon TL
        Trabzonspor'un borcu 5 milyar 323 milyon TL
        17 asırlık camide tarihe yolculuk
        17 asırlık camide tarihe yolculuk
        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" orkestra gösterim...
        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" orkestra gösterim...
        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzon'da "Bilgi Ne İşimize Yarar?" konferansı
        Trabzon'da "Bilgi Ne İşimize Yarar?" konferansı