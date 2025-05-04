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        Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:29
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        Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

        Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.

        Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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