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        Trabzon'da "Ölümün Yalın Hali" oyunu sahnelendi

        İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu "Ölümün Yalın Hali" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:35
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        Trabzon'da "Ölümün Yalın Hali" oyunu sahnelendi
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        İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu "Ölümün Yalın Hali" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti ve Matteo Vitanza'nın kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Riccardo Pippa'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, ölüm teması maskeler aracılığıyla ironik ve eğlenceli bir tonla ele alınıyor.

        Öte yandan gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, sahnedeki performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

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