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        Of'ta 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:32
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        Of'ta 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği yapıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği düzenlendi.

        Of Devlet Hastanesince Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, el hijyenin önemini anlatan stantlar kuruldu.

        Etkinlikte, sağlık görevlilerince öğrencilere el hijyeninin nasıl sağlanacağına dair çeşitli bilgiler verildi.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, yaptığı konuşmada, mikroplara karşı el temizliğinin önem taşıdığına işaret ederek, "İnşallah bu minik yavrularımız hem eğlenip hem de güzel bilgiler öğrendiler. Tüm öğrencilerimize mikropsuz ve sağlıklı günler diliyorum." dedi.

        Etkinliğe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Barış Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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