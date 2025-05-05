Of'ta 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği düzenlendi.

Of Devlet Hastanesince Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, el hijyenin önemini anlatan stantlar kuruldu.

Etkinlikte, sağlık görevlilerince öğrencilere el hijyeninin nasıl sağlanacağına dair çeşitli bilgiler verildi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, yaptığı konuşmada, mikroplara karşı el temizliğinin önem taşıdığına işaret ederek, "İnşallah bu minik yavrularımız hem eğlenip hem de güzel bilgiler öğrendiler. Tüm öğrencilerimize mikropsuz ve sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Etkinliğe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Barış Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da katıldı.