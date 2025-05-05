Trabzon'da nikah dairesinde "05.05.2025" yoğunluğu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025’i tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı hem mevcut binada hem de nikah salonunda yarım saat aralıklarla 30 çiftin nikahını kıydı.

Ortahisar'da bu özel tarih dolayısıyla, diğer günlere göre 2 kat daha fazla çift evlendi.

Nikah memuru Fatma Özdemir, AA muhabirine, bugüne özel nikah tarihi almak isteyen çiftlerden yoğun ilgi gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz de talebi karşılamak için nikahlarımızı ikiye böldük. Ana binadaki nikah salonumuza ve Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Nikah Salonumuzda nikahlarımızı kıyıyoruz. Ayrıca çiftlerimiz Hıdırellez olduğu için ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Bugün nikah sayımız 2 katına çıktı. Normal günlerde nikah sayımız 10-15 çifti bulurken bugüne özel 30 çiftin nikahını kıyıyoruz."