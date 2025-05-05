Trabzon'da "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce Anneler Günü için hazırlanan "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce Anneler Günü için hazırlanan "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı.
Enstitüde 6 ayda hazırlanan ve el sanatları, fotoğraf, kuyumculuk, seramik, tekstil ile moda tasarımı alanlarındaki eserlerden oluşan serginin açılışını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Esertürk yaptı.
Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, yapılan ürünlerin el emeğiyle hazırlandığını ifade ederek, "Eserler, Trabzon'un yöresel ve geleneksel el sanatlarını yansıtmaktadır. Sergimiz üç gün açık kalacak. Bütün vatandaşlarımız davetlidir." dedi.
Sergiyi gezen davetliler, ürünler hakkında bilgiler aldı.
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