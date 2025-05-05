Trabzon'da "Öğle Kahvesi" adlı oyun sahnelendi

Oyun, birbirinden farklı iki karakterin yıllar içerisinde değişen durumlar karşısında anne ile oğul arasındaki aile bağının var olma çabasını konu ediniyor.

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