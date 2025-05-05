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        Trabzon'da "Öğle Kahvesi" adlı oyun sahnelendi

        Kayseri Devlet Tiyatrosunun "Öğle Kahvesi" adlı oyunu, Trabzon'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:00
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        Trabzon'da "Öğle Kahvesi" adlı oyun sahnelendi
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        Kayseri Devlet Tiyatrosunun "Öğle Kahvesi" adlı oyunu, Trabzon'da sahnelendi.

        Miro Gavran'ın yazdığı ve Elif Küçükkoyuncu'nun yönettiği oyun, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Trabzon Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Oyun, birbirinden farklı iki karakterin yıllar içerisinde değişen durumlar karşısında anne ile oğul arasındaki aile bağının var olma çabasını konu ediniyor.

        Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, sahnedeki performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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