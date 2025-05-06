Trabzon'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.
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