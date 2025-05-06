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        Trabzon'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:11 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:11
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        Trabzon'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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