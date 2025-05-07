Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden yürüyüşe başlayan grup üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımı her geçen gün daha da derinleştirdiğini belirtti.

Gazze'deki zulüm karşısında dünya devletlerinin büyük kısmının sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getiren Arslantürk, o sessizliği delen direnişlerin ise yükseldiğini söyledi.

İsrail'in Malta açıklarında Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırıya değinen Arslantürk, şunları ifade etti:

"O gemilerde silah yoktu. O gemilerde bomba yoktu. O gemilerde sadece yardım vardı, sadece insanlık vardı. Katil İsrail, yardım malzemelerine bile tahammül edemeyecek kadar vahşi bir akıl taşımaktadır. Un çuvalından korkan bir terörist rejimle karşı karşıyayız. Çünkü bilirler ki bir torba un olur, bir çocuk daha yaşarsa, bir anne daha ayakta kalırsa, onların zulmü ifşa olur. Terörist İsrail sadece insanları öldürmekle yetinmiyor açlıkla da öldürüyor, susuzlukla da boğuyor."