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        Trabzon Üniversitesi'nde "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" kuruldu

        Türk Tarih Kurumunun (TTK) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında başlattığı "Yüzüncü Yıl Kitaplığı" projesi kapsamında Trabzon Üniversitesi'nde kitaplık oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:08
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        Trabzon Üniversitesi'nde "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı" kuruldu
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        Türk Tarih Kurumunun (TTK) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında başlattığı "Yüzüncü Yıl Kitaplığı" projesi kapsamında Trabzon Üniversitesi'nde kitaplık oluşturuldu.

        Ahmet Hilmi İmamoğlu Kütüphanesi'ndeki kitaplığın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, açılışa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TTK'ye ve yöneticilerine teşekkür etti.

        TTK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine kurulan kurumda sosyal bilimler alanında pek çok faaliyetler yürütüldüğünü söyledi.

        Pustu, akademik bilgiyi üretmenin yanı sıra dolaşıma sokmayı istediklerini belirterek, "Bu kapsamda 2023 yılında bir proje başlattık. Projemiz Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı. Bu kapsamda 26 kitaplık açtık. Bugün Trabzon Üniversitesi'nde 27'ncisini açacağız." dedi.

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise TTK'nin ülkenin en köklü araştırma kurumlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Kurum, 2 binin üzerinde eseri basmış ve hizmete sunmuştur. Biz Türk Tarih Kurumunun bize bağışladığı kitapları üniversitemizin kütüphanesine kazandırmakla birlikte önemli kütüphane zenginliğine de hizmet etmiş olacağız. Türk Tarih Kurumuna desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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