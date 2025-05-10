Trabzon'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki Metin Zırıh'a ait eve de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Çatalsöğüt Mahallesi'nde Nafiye Zırıh'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.