Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

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