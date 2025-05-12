Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:

        Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 21:03 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildiği bildirildi.

        Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

        Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Enis Destan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
        Trabzon'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi
        Trabzon'da "Ebedi Barış" oyunu sahnelendi
        AK Parti Grup Başkanı Güler, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Grup Başkanı Güler, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Trabzonspor'da kupa mesaisi devam etti
        Trabzonspor'da kupa mesaisi devam etti
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da düzenlenen Yavuz Sultan Selim sempozyumunun bildirgesi yayınland...
        Trabzon'da düzenlenen Yavuz Sultan Selim sempozyumunun bildirgesi yayınland...