Trabzon'da Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile üniversite öğrencileri maç yaptı

Trabzon Üniversitesi öğrencileri ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı arasında dostluk maçı düzenlendi.

Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesince Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen maç, Trabzon Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılaşma, 25-25 beraberlikle sona erdi.

Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Raziye Erdem, AA muhabirine, Trabzon'da kamp yapan Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile dostluk maçı organize ettiklerini söyledi.

Erdem, maçı, özel gereksinimli bireylerin başarılarını gösterebilmek ve paylaşmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Sonucu da çok güzel oldu, hem keyifli vakit geçirdik hem de dünya ikincisi olan özel çocukların başarılarını gördük. Milli takım oyuncularının nice karşılaşmalar, nice başarılar almalarını diliyorum." dedi.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan ise organizasyonun çok keyifli geçtiğini ifade etti.

Ercan, maça ilgi gösteren üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, "Öğrencilerin takımımızı bağrına basması bizi çok heyecanlandırdı, çok mutlu oldum. Çocuklar için de çok güzel bir deneyim oldu. Organizasyonu tertip eden Trabzon Üniversitesine ve Federasyon İl Temsilciliğimize teşekkür ederim." diye konuştu.