Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında 3 oyun sahnelendi

Öte yandan festival etkinlikleri kapsamında Atık Malzemelerden Kostüm Tasarımı ile Oyun Yazarlığı atölyeleri de düzenlendi.

Oyunda, modern bir kadın ile modern dünyanın yarattığı "mükemmel erkek" arasındaki ilişki ve ilişkinin doğurduğu çelişkiler ele alınıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalde Bursa Devlet Tiyatrosunca hazırlanan, yönetmenliğini Süheyla Elbaş'ın yaptığı, Miro Gavran'ın yazdığı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği "Mükemmel Partner" isimli oyun, Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Trabzon'da düzenlenen "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Yaşam Döngüsü" adlı çocuk oyunu ile "Mükemmel Partner" ve "Takipçi" oyunları sergilendi.

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