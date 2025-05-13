Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında 3 oyun sahnelendi

        Trabzon'da düzenlenen "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Yaşam Döngüsü" adlı çocuk oyunu ile "Mükemmel Partner" ve "Takipçi" oyunları sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 21:54 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında 3 oyun sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da düzenlenen "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında "Yaşam Döngüsü" adlı çocuk oyunu ile "Mükemmel Partner" ve "Takipçi" oyunları sergilendi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalde Bursa Devlet Tiyatrosunca hazırlanan, yönetmenliğini Süheyla Elbaş'ın yaptığı, Miro Gavran'ın yazdığı ve Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği "Mükemmel Partner" isimli oyun, Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

        Oyunda, modern bir kadın ile modern dünyanın yarattığı "mükemmel erkek" arasındaki ilişki ve ilişkinin doğurduğu çelişkiler ele alınıyor.

        Gürcistan Liberty Theatre'nin düzenlediği, Andrey Tarkovsky'nin yazdığı ve Avtandıl Varsımashvılı'nın yönettiği "Takipçi" isimli filmden esinlenilen oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

        Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Yaşam Döngüsü" adlı çocuk oyunu da Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

        Öte yandan festival etkinlikleri kapsamında Atık Malzemelerden Kostüm Tasarımı ile Oyun Yazarlığı atölyeleri de düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!

        Benzer Haberler

        Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni 61 bini aşkın öğrenci ziyar...
        Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni 61 bini aşkın öğrenci ziyar...
        Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde taraftarlar için...
        Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde taraftarlar için...
        Trabzon'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Emir'in i...
        Trabzon'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Emir'in i...
        Trabzon'da Özdemir Bayraktar anısına düzenlenen münazara tamamlandı
        Trabzon'da Özdemir Bayraktar anısına düzenlenen münazara tamamlandı
        Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
        Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti