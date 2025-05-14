Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci "ILS" kurulumu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak ikinci Aletli İniş Sisteminin (ILS) kurulumunu tamamladıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022'den itibaren bölgeye önemli katkı sağlayan Rize-Artvin Havalimanı'nda teknik altyapının daha da güçlendirildiğini belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci Aletli İniş Sisteminin kurulumunu tamamladık. Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayı içinde havacılık bilgi yayınına da (AIP) dahil etmemizin ardından aktif olarak kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Sistemin özellikle görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağladığını vurgulayan Uraloğlu, ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisinin verildiğini kaydetti.