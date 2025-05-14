Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip etti

Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.

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