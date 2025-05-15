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        Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında sezonu galibiyet alamadan kapattı

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:08
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        Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında sezonu galibiyet alamadan kapattı
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı.

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 11 sezon sonra söz konusu rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamazken Ziraat Türkiye Kupası'nı da kaybetti.

        Trabzonspor, ligde 6 maçta 17 puan kaybederken sadece hanesine 1 puan yazdırabildi.

        En son 2013-2014 sezonunda üç büyük rakibi karşısında 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligi galibiyetsiz tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezona kadar galibiyetsiz sezon yaşamamıştı.

        - Son galibiyet 558 gün önce

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, daha sonra 3 puan elde edemedi.

        Rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, son galibiyetini ise 558 gün önce yaşadı.

        - Beşiktaş ve Galatasaray'a kupa finalini kaybetti

        Trabzonspor, geçen sezon Beşiktaş, bu sezon da Galatasaray'a karşı Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

        Bordo-mavililer, siyah-beyazlı takıma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2, bu sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

        - Ligdeki son 9 karşılaşma

        Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenildi.

        - Bu sezon Güneş ile 4 maçı kazanamadı

        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon 4 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

        Güneş yönetiminde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi.

        - Tekke ile 3 büyük maçı kaybetti

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere 3 maçı kazanamadı.

        Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgi alarak ilk büyük sınavında başarılı olamazken 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

        Trabzonspor, genç çalıştırıcı ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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