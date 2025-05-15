Trabzon'da, "Engelsiz Yaşam Paneli" düzenlendi

Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisince, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bünyamin Gürsoy, engellilerin her sağlık tesisinde sağlık hizmeti alabildiklerini belirtti.

Evde bakım ve yaşlı bakım hizmetlerine yönelik bilgilendirmede bulunan Gürsoy, 80 yaş ve üzerinde hizmet talep eden tüm yaşlıların evde sağlık hizmetinden yaralanabildiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi personeli Hülya Pekin ise belediye olarak engellilere yönelik evde sağlık hizmetleri başta olmak üzere engellilerin belediye hizmetlerinden kolay şekilde yararlanmalarına önem gösterdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 2020-2025 yıllara arasında 368 kişiye akülü, 419 kişiye ise engelli aracı yardımında bulunduklarını belirten Pekin, engelli bireylerin yaşam alanlarını daha da güzelleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.