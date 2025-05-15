Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da, "Engelsiz Yaşam Paneli" düzenlendi

        Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisince, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da, "Engelsiz Yaşam Paneli" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisince, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bünyamin Gürsoy, engellilerin her sağlık tesisinde sağlık hizmeti alabildiklerini belirtti.

        Evde bakım ve yaşlı bakım hizmetlerine yönelik bilgilendirmede bulunan Gürsoy, 80 yaş ve üzerinde hizmet talep eden tüm yaşlıların evde sağlık hizmetinden yaralanabildiğini söyledi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi personeli Hülya Pekin ise belediye olarak engellilere yönelik evde sağlık hizmetleri başta olmak üzere engellilerin belediye hizmetlerinden kolay şekilde yararlanmalarına önem gösterdiklerini söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi olarak 2020-2025 yıllara arasında 368 kişiye akülü, 419 kişiye ise engelli aracı yardımında bulunduklarını belirten Pekin, engelli bireylerin yaşam alanlarını daha da güzelleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Pekin, evde bakım hizmetlerinde 18 ilçede 250 kişiye hizmet verdiklerini, 100 aileye ise her gün 3 öğün sıcak yemek sağladıklarını kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi özel eğitim öğretmeni Ebru Kaya da özel gereksinimli bireylerin sıklıkla hizmet aldığı kurumlardan biri olarak verilen hizmetleri anlattı.

        Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Uzman Psikolog İrem Tuğba Akçay, engelsiz yaşam faaliyetlerinde müdürlük ve belediye olarak temel amaçlarının, engelli bireylerin belediye hizmetlerine kolay ve rahat erişimini sağlamak olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Trabzon'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        "Aile Polisi" kapı kapı dolaşıp mahalleliyi bilgilendiriyor
        "Aile Polisi" kapı kapı dolaşıp mahalleliyi bilgilendiriyor
        Of'ta Engelliler Haftası'na yönelik sergi açıldı
        Of'ta Engelliler Haftası'na yönelik sergi açıldı
        Meningokok enfeksiyonlarında bebeklik ve ergenlik için hassas dönem uyarısı
        Meningokok enfeksiyonlarında bebeklik ve ergenlik için hassas dönem uyarısı
        Trabzonspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı
        Trabzonspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı
        Trabzon'da Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
        Trabzon'da Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi