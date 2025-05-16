Nadir görülen genetik hastalıkla mücadele eden Efe'nin en büyük tutkusu Trabzonspor

ENES SANSAR - Trabzon'da, sinir ve bağışıklık sisteminin yanı sıra vücut işlevini etkileyen nadir bir genetik hastalık olan Ataksi-telenjiektazi (AT) ile mücadele eden 18 yaşındaki Efe Kaan Öztürk, en büyük tutkusu Trabzonspor ile yaşama tutunuyor.

Öztürk'e henüz 4 yaşındayken sinir ve bağışıklık sisteminin yanı sıra vücut işlevini etkileyen nadir bir genetik rahatsızlık AT teşhisi konuldu.

Zamanla yürüme, konuşma ve parmaklarını kullanmada zorluk çeken Öztürk, 3 yıl önce yürüme yetisini de kaybederek tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmeye başladı.

Sağlık sorunlarına rağmen sosyal hayatını en iyi şekilde değerlendirebilmek için ailesinin de desteğiyle piyano kursuna başlayan Öztürk, küçük yaşlardan itibaren taraftarı olduğu Trabzonspor'u ise büyük bir ilgiyle takip ediyor.

- Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı destek

Ailesiyle bordo-mavili takımın iç saha maçlarının neredeyse tamamını stattan takip eden Öztürk, futbolcuların imzaladığı formalardan oluşan koleksiyonunu da titizlikle evinde saklıyor.

Trabzonspor'un bazı maçları öncesinde seremoniyi saha kenarından takip eden Efe Kaan Öztürk, doğum gününü kutlayan futbolcular ve teknik heyetin video mesajlarını izleyerek moral buluyor. - "Trabzonspor benim her şeyim" Efe Kaan Öztürk, AA muhabirine, en büyük tutkusunun Trabzonspor olduğunu vurguladı. Bazı yerel gazetelerde sporla ilgili daha önce köşe yazarlığı yaptığını anlatan Öztürk, "Trabzonspor sürekli mağlubiyet alınca ilham gelmedi bana. Şu an yeni bir çıkış dönemi başladı Fatih Tekke hocamla. Güzel gidiyor şu an. Bizim için önemli olan Avrupa liglerine gidebilmek. En sevdiğim oyuncu Uğurcan Çakır." diye konuştu Hastalığına rağmen en büyük tutkusunun Trabzonspor olduğuna işaret eden Öztürk, "Küçüklükten beri kaleci olmak isterdim. Kalecilik sevgim var. Trabzonspor benim her şeyim. Onlar galip olunca ben mutlu oluyorum, mağlup olunca ben de üzülüyorum. En büyük hayalim yürüyebilmek, bir de kaleci olmak isterdim." diye konuştu.

Annesinin kendisi için yol arkadaşı olduğunu aktaran Öztürk, "Çok seviyorum annemi iyi ki var annem. Annemle gezmekten oyunlar oynamaktan hoşlanıyorum. Kemençe dinlemeyi çok seviyorum." dedi. Öztürk'ün annesi Ayşe Öztürk ise oğlunun daha iyi olması için onun bağışıklık sistemini ve moralini iyi tutmaya çalıştıklarını söyledi. Oğlunun hastalığı nedeniyle küçük beyinciğinden gelen sinyallerin yaşının ilerlemesiyle birlikte zamanla azalmaya başladığını dile getiren Öztürk, bunun da hareket kısıtlılığına neden olduğunu belirtti. Öztürk, oğlunun 10 yaşına kadar desteksiz yürüyebildiğine işaret ederek, "Özellikle de pandemi dönemi biraz daha evde kaldığımız için çok dışarı çıkamadık. Fizik tedavisini ne kadar aksatmamaya çalışsak da o ev hayatı, eve kapanma Efe'yi de biraz etkiledi. 3 senedir tekerlekli sandalyede ya da 2 kişi koluna girip yürüteceğiz. O konuda biraz zorlanıyoruz." diye konuştu. Hastalığın henüz bir tedavisi olmadığına işaret eden Öztürk, şunları anlattı: