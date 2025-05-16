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        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Uzungöl'de

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezlerinden Uzungöl'de inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:47
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        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Uzungöl'de
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezlerinden Uzungöl'de inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile komisyon üyeleri, Uzungöl'de incelemelerde bulundu.

        Karaismailoğlu, gazetecilere, komisyon olarak iki gün sürecek programları kapsamında Doğu Karadeniz'in, Trabzon'un ve Uzungöl'ün geleceğine yönelik önemli toplantılar yapacaklarını söyledi.

        Sivil toplum kuruluşları, işletmeciler ve vatandaşlarla istişarelerde bulunacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Uzungöl adeta cennet bir köşe. Buralar çok kıymetli. Dünya'da eşi benzeri olmayan tabiat ve doğa zenginliği. Buralara sahip çıkmamız, buradaki zenginlikleri, tabiatı koruyarak muhafaza ederek yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. O yüzden hepimizin üzerine çok büyük sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

        Karaismailoğlu, Uzungöl'deki doğayı muhafaza etmenin en büyük sorumluluk olduğuna işaret ederek, bunu yerine getirebilmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

        - "Kötü yapılaşmanın önüne el birliği ile geçmemiz gerekiyor"

        Bir süre önce Uzungöl'de, HES konusunun gündemde olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

        "Uzungöl HES konusunda Çaykara'lılar, Trabzonlular ve doğa, tabiat severler nasıl el birliğiyle Uzungöl'ün tabiatını, doğasını bozmamak için sorumluluk üstlenmişlerse, inşallah buradaki diğer konularda da o sorumluluğu üstleneceklerdir. Tabii ki onların o hassasiyetine bizler de kulak vererek Uzungöl'e HES meselesini nasıl ortadan kaldırdıysak, inşallah buradaki olumsuzlukların hepsini de el birliği ile kaldıracağız. Bu sadece kamu kurumlarıyla veya siyasi temsilcilerle olmuyor."

        Adil Karaismailoğlu, güzelliklere herkesin sahip çıkması gerektiğine dikkati çekerek, "HES meselesine nasıl sahip çıkmışlarsa köylerimizdeki, yaylalardaki kötü yapılaşmanın da önüne el birliği ile geçmemiz gerekiyor. Çünkü bu zenginlikleri başka türlü koruyamayız." dedi.

        Ülkeye ve kente gelen turistlere karşı üst düzeyde misafirperverlik göstereceklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Hizmetin en kalitesini vereceğiz. Onlar gelip burada huzur bulup keyif alacaklar ve tekrar memleketimize ülkemize ziyaret için geleceklerdir." ifadesini kullandı.

        Karaismailoğlu, pandemi sonrası Doğu Karadeniz turizminde hızlı gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, "Belki biz bu hızlı gelişmeye ayak uyduramadık ama bundan sonra yaşadığımız sorunlardan ders alarak bundan sonra daha güzel işler çıkartacağız. Turizm sektörü ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi oldu." diye konuştu.

        Türkiye'ye geçen yıl 60 milyonun üzerinde ziyaretçinin geldiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

        "65 milyar dolarlık gelirle planlanın üzerinde sezonu kapatmıştık. Bu yıl ki planımızda aynı şekilde Türkiye genelinde benzer rakamlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde yine 8,5 milyar dolarlık turizm geliri ve 9,5 milyon turist sayısı ile bu sene de çok verimli geçecek. Bu katkıların bölge turizmi olarak Karadeniz'den, Türkiye'nin turizm gelirlerine yansıması için bizler de sorumluluk sahibi insanlar olarak, yöneticiler olarak elimizden ne geliyorsa inşallah yapacağız."

        Komisyon üyelerine incelemeleri sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, turizm dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile işletmeciler de eşlik etti.

        Komisyon, iki gün sürecek program ile kentin turizmdeki gelişimi ve geleceğe yönelik stratejilerini ele alarak sektör temsilcileriyle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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