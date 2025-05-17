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        Trabzonspor, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:07
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        Trabzonspor, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

        Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Tesislerde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, daha sonra özel uçakla Bodrum'a gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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