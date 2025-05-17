Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "1. Akçaabat Ot Festivali" düzenlendi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl ilk kez "Ot Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:52 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "1. Akçaabat Ot Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl ilk kez "Ot Festivali" gerçekleştirildi.

        Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Atatürk Parkı'ndan başlayıp Sahil Parkı'nda sona eren yürüyüşe, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Ekim, festivalin sadece yöresel otların tanıtıldığı bir etkinlik değil, aynı zamanda bölgenin doğal zenginliklerinin, mutfak kültürünün ve folklorik değerlerinin bir araya geldiği çok yönlü bir kültür şöleni olduğunu söyledi.

        Festivalle yöresel ürünleri yaşatmayı, mutfak mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı ve bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ekim, "Ot Festivali, yerel değerlerimizi görünür kılmak, Akçaabat'ın tanıtımına katkı sağlamak ve turizm potansiyelimizi artırmak adına çok önemli bir adımdır." dedi.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'in de Trabzon mutfağıyla ilgili sunum yaptığı etkinlikte katılımcılara, bölgede yetişen yaklaşık 100 çeşit ot kullanılarak hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

        Festival kapsamında organize edilen ot yemekleri yarışmasında ise fındık yaprağından sarma, karalahana çorbası, kaygana gibi çeşitli yemekler jürinin beğenisine sunuldu.

        Yarışmada dereceye giren ilk üç yarışmacıya ödülleri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ekim ve protokol üyelerince verildi.

        Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu festivalde, Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünler de sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı düzenlen...
        Trabzon'da Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı düzenlen...
        Trabzon'da 142 engelliye tekerlekli sandalye ve medikal malzeme temin edild...
        Trabzon'da 142 engelliye tekerlekli sandalye ve medikal malzeme temin edild...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılışında konuş...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılışında konuş...
        Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanına 7 eksikle gitti
        Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanına 7 eksikle gitti
        Trabzonspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor ile Bodrum FK 3'üncü randevuda
        Trabzonspor ile Bodrum FK 3'üncü randevuda