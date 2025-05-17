Trabzon'da "1. Akçaabat Ot Festivali" düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl ilk kez "Ot Festivali" gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Atatürk Parkı'ndan başlayıp Sahil Parkı'nda sona eren yürüyüşe, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ekim, festivalin sadece yöresel otların tanıtıldığı bir etkinlik değil, aynı zamanda bölgenin doğal zenginliklerinin, mutfak kültürünün ve folklorik değerlerinin bir araya geldiği çok yönlü bir kültür şöleni olduğunu söyledi.

Festivalle yöresel ürünleri yaşatmayı, mutfak mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı ve bölge turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ekim, "Ot Festivali, yerel değerlerimizi görünür kılmak, Akçaabat'ın tanıtımına katkı sağlamak ve turizm potansiyelimizi artırmak adına çok önemli bir adımdır." dedi.