KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Terörsüz Türkiye ve bunun getireceği bir takım ekonomik açılımla Türkiye daha da güçlenecektir." dedi.

Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesini ziyaretinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, "Bu bir tarihtir. Bu, bir milletin kendi tarihinde görmek istediği çok büyük bir şan ve şöhretin ifadesidir. Çünkü bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmak herkese nasip olmaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada çeşitli çatışmalar, her türlü insan haklarına aykırı hareketler olduğunu ve bütün dünyanın seyrettiğini vurguladı.

Tarihini bilmeyen milletlerin yok olmaya mahkum olduğunun altını çizen Tatar, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü sürekli olarak karşı karşıya bulunduğunuz zihniyet, saldırgan bir zihniyet. Sizleri yıkmak, sizlerin birlik ve beraberliğini bozmak için her türlü sinsi ve gayri ahlaki taarruza geçebilecek nitelikteki zihniyete karşı kendi insanlarımıza, özellikle gençlerinize nereden nerelere gelindiğini, ne gibi fedakarlıklar yapıldığını sürekli olarak hatırlatmak lazım ki tarihte tekrar hatalara düşülmesin."

Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün bizim için ne kadar önemli olduğunu savundum. 1974'te barış ve huzur getiren Türk askerinin adada her zaman var olması gerektiğini savunan bir kişi var. Ben de şahsen çok büyük saldırılarla karşı karşıyayım. Benimle İngiltere, Avrupa, Rum uğraşabilir. Topyekun hepsiyle, anavatanım Türkiye'nin desteğiyle mücadele ediyorum. Biz insan haklarına, evrensel değerlere, uygarlığa, barışa, huzura, istikrara inanan insanlar olarak kendi geleceğimiz için mutlak surette geçmişin acılarını yaşamamak için Türkiye'mizin, anavatanımızın garantörlüğünün devamı, aynı zamanda 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığı bizler için hayati ve gerçekten çok önemli bir değere sahiptir. Çünkü aksi takdirde geleceğimiz tehlikeye girerdi. Bu siyaseti sürdürürken her zaman, her vesileyle sizlerle buluşmak, hasret gidermek, kucaklaşmak, sizleri tekrar anmak çok kıymetli."

- "Terör belası Türkiye'ye çok büyük maliyetler getirmiştir"